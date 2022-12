Luchthaven Malaga in tv-serie "Geldwolven" is station van Leuven

De tv-serie "Geldwolven" die te zien is op Streamz en binnenkort op VTM, speelt zich grotendeels af in Spanje, maar er is ook gefilmd in Leuven. "Als filmploeg zit je met een beperkt budget en een ingewikkelde planning die rond moet geraken. Daarom is het niet haalbaar om gedurende een lange tijd te filmen in Spanje", vertelt regisseur Gijs Polspoel. "En dus zijn we op zoek gegaan naar een creatieve oplossing. We hebben enkele plekken in Brussel, Gent, Herent en Leuven omgebouwd zodat het lijkt alsof we in Spanje zitten."