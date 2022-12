Vlaamse ministers zitten opnieuw samen over het moeilijke stikstofdossier: hoe zat dat ook alweer?

De stikstofuitstoot in Vlaanderen is te hoog en dat heeft een impact op onze gezondheid én op de natuur. Stikstof in de lucht is ongezond en stikstof die neerslaat in de natuur brengt de biodiversiteit in gevaar. In 80 procent van de Vlaamse natuurgebieden slaat er te veel stikstof neer. Per hectare gaat het jaarlijks om 25 kilogram zuivere stikstof, terwijl dat gemiddeld maar 16 kilogram zou mogen zijn volgens de Europese Habitat-richtlijn.



Om het probleem op te lossen, werkt de Vlaamse regering aan een plan om de Vlaamse stikstofuitstoot terug te dringen, maar het dossier ligt politiek erg gevoelig. Begin dit jaar bereikte de regering al een akkoord over dat plan, maar dat werd later opnieuw in vraag gesteld. Vooral de landbouwsector, die verantwoordelijk is voor een groot deel van de stikstofuitstoot, zou volgens het plan dat nu voorligt zeer strenge maatregelen opgelegd krijgen. Het leidde de afgelopen maanden meermaals tot luid protest bij de Vlaamse boeren.