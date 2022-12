Nederlaag voor Trump in zaak over geheime overheidsdocumenten: hof van beroep draait aanstelling "special master" terug

Daardoor werd het onderzoek van het ministerie van Justitie vertraagd, want de onderzoekers konden niet voortwerken zolang de onafhankelijke advocaat niet klaar was met zijn onderzoek. Maar het ministerie ging in beroep en krijgt nu dus gelijk van een hof van beroep in Atlanta. Dat oordeelde dat de rechter die de special master aanstelde, daar geen recht toe had. Er is geen "juridische vergunning om zich te mengen in een lopend onderzoek", klinkt het.

De uitspraak van het hof van beroep in Atlanta is een nederlaag voor Trump. Het ministerie van Justitie kan nu verdergaan met zijn onderzoek en alle door de FBI in beslag genomen documenten zonder voorbehoud onderzoeken. Trump kan wel nog in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak. Het is nog niet duidelijk of hij dat zal doen.