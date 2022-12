Antwerpse Nederlander veroordeeld die zich voordeed als voetbalmakelaar: slachtoffers opgelicht voor 3 miljoen euro

Volgens de procureur is de man een meesteroplichter. Hij werd vroeger al verschillende keren veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De man was niet aanwezig op zijn proces in Antwerpen omdat hij op dit moment in een Britse cel zit. Vorige zomer werd hij daar betrapt met 200 kilogram drugs in zijn auto. De rechter in Antwerpen veroordeelde hem tot 5 jaar cel en een boete van 8.000 euro. Hij moet de slachtoffers schadevergoeding van 1,5 miljoen euro betalen.