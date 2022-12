Mensen met beperking botsen op strenge procedure voor noodsituaties: "Als mijn ouders waren omgekomen bij een ongeval, had ik wel budget gekregen"

Mensen met een beperking in noodsituaties blijven nog al te vaak in de kou staan, dat blijkt uit onderzoek van "Terzake". Wie een handicap heeft en acuut nood heeft aan zorg, terwijl de ondersteuning van vrienden of familie wegvalt, kan via de "procedure noodsituatie" bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) snel budget krijgen om die zorg te betalen. In de praktijk is die procedure zeer streng, en blijven mensen vaak ontredderd achter. "Als mijn ouders waren omgekomen in een auto-ongeval, had ik dit wel gekregen", getuigt Joke Mariman.