Wat is RSV? En hoe gevaarlijk is het? 7 vragen en antwoorden nu het virus weer hevig circuleert

"Zo'n golf zoals we die nu meemaken, is helemaal niet abnormaal", zegt Boon. "Voor corona hadden we altijd rond deze tijd van het jaar een stevige piek. Het virus gaat dan enkele weken heel hevig rond, en verdwijnt dan weer zoals het gekomen is."

"Wat dit jaar volgens mij bijzonder maakt, is dat er nu verschillende virussen rondgaan op hetzelfde moment. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat heel wat kinderen de laatste twee jaar, tijdens de coronacrisis, minder of niet blootgesteld werden aan de klassieke wintervirussen. Daardoor is de groep gevoeligere kinderen dit jaar dus groter dan andere jaren. Zo zien we wel dat kinderen met onderliggende problemen, zoals long- of spieraandoeningen iets vatbaarder lijken dan vroeger."

"Het is dus inderdaad heel druk in de ziekenhuizen, wat niet bevorderlijk is voor de werkdruk, maar het is zeker niet zo dat alle kinderen hier liggen met RSV."