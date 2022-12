Doek valt over WK-dorp in Antwerpse Waagnatie: "Jammer, we waren graag nog wat doorgegaan"

Niet alleen de fans zijn teleurgesteld over de uitschakeling van de Rode Duivels op het WK voetbal, na het 0-0 gelijkspel tegen Kroatië. Ook voor Alain Geuns, organisator van het WK-dorp in de Waagnatie in Antwerpen, had het WK-avontuur van onze Rode Duivels nog wat langer mogen duren. "Dit is heel jammer. Het was een zware strijd om door te zetten, en we hebben dat ook gedaan. We hebben daar ook geen spijt van. Drie wedstrijden lang was er een goeie ambiance, maar we waren graag nog wat doorgegaan."