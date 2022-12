Trappistinnen in Brecht openen dit weekend hun kerstwinkel en verwachten 1.500 bezoekers

De jaarlijkse kerstwinkel van de Zusters Trappistinnen in Brecht trekt elk jaar veel volk. Ook nu verwachten ze weer zo'n 1.500 bezoekers. "500 tot 600 mensen per dag is ons gemiddelde van de afgelopen 13 of 14 jaar, want zo lang hebben we deze traditie al. Er hangt altijd een fijne familiale sfeer, we genieten van de ontmoetingen en de drukte, want na het weekend gaan we in ons in alle stilte voorbereiden op Kerstmis."