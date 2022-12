Zware brand maakt huis onbewoonbaar in Lokeren

Toen de brandweer arriveerde, was het vuur al uitslaand, zowel aan de voor- als aan de achterkant van het huis. De woning brandde volledig uit. De brand is vermoedelijk ontstaan in de keuken maar de precieze oorzaak is nog niet bekend. Er werd door het parket een branddeskundige aangesteld. De hulpdiensten waren enkele uren bezig met nablussen. Ook twee aanpalende huizen liepen rook- en waterschade op. Bij één pand is er ook schade aan het dak. In de omgeving was er lange tijd geen elektriciteit en gas. Een ploeg van Fluvius is ter plaatse.