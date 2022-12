Politie in Valley (Alabama) onder vuur nadat ze 82-jarige vrouw opgepakt hebben die afvalrekening van 77 dollar niet betaalde

De politie van het plaatsje Valley in de Amerikaanse staat Alabama ligt onder vuur omdat ze een 82-jarige vrouw opgepakt hebben. De reden? Ze had een openstaande afvalrekening van zo'n 77 dollar (73 euro) niet betaald. Volgens de politie was ze er meermaals aan herinnerd dat ze het bedrag niet betaald had en is ze respectvol behandeld toen ze werd opgepakt.