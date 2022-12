Waarom de biodiversiteits-COP in Canada zo belangrijk is voor ons: "We zagen de tak af waar we op zitten"

Het VN-panel dat de doelstellingen opvolgt, IPBES, heeft een evaluatie gemaakt in 2018 en die was heel negatief: het feit dat we er niet in slagen om de biodiversiteit te vrijwaren in onze maatschappij, is de voornaamste oorzaak van het falen. Er moet dus een nieuw, sterk akkoord komen onder het Chinese voorzitterschap.

We moeten we er ook voor zorgen dat de doelstellingen effectief kunnen worden gehaald. Dat is in het vorige decennium een groot probleem gebleken. Het belang van de COP15 is nog groter geworden omdat er door corona twee jaar verloren zijn gegaan, terwijl de situatie dringend is.