Drie dagen van nationale rouw in Congo na bloedbad met tientallen doden in dorpje Kisheshe

In Kisheshe is afgelopen dinsdag lelijk huisgehouden. Officieel was er al vijf dagen een staakt-het-vuren van kracht. Maar de rebellengroep M23, die verschillende delen van de regio in handen heeft, leverde er strijd met plaatselijke milities. Daarbij zouden minstens 50 doden zijn gevallen, zeggen ooggetuigen, al zijn de feiten moeilijk onafhankelijk te bevestigen. Het is ook onduidelijk hoeveel van de slachtoffers bestaan uit burgers.