Gesprekken over fusie met districtsraden tussen Hasselt, Alken, Diepenbeek en Kortessem van start

De burgemeesters staan achter de gesprekken. Op de komende gemeenteraden zal er gesproken over een mandaat om de fusie uit te werken. “Op dit moment is er geen “nee”. Er is een open blik om de denkoefening groen licht te geven”, zegt Thijsen. “We hebben een periode van 1 jaar om die fusiebeweging te doen landen. We zijn er nog niet, maar we gaan de oefening wel starten. Het is daarbij ook belangrijk dat we de ambitie hebben om een fusie met districtsraden beter uit te werken dan bestaande voorbeelden, zoals dat in Antwerpen.”