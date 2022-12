Hoofdverdachte legt bekentenissen af in onderzoek naar dubbele moord in Kraainem

De 46-jarige Magali W. en haar 17-jarige dochter Coline werden op 24 maart van dit jaar levenloos aangetroffen in hun woning in de Annecylaan in Kraainem. Ze woonden er samen met Pierre D., respectievelijk de partner en stiefvader van de twee slachtoffers. Het was de man zelf die de hulpdiensten had verwittigd, nadat hij naar eigen zeggen in de hal van de woning een bloedplas had aangetroffen bij zijn thuiskomst. Toen de politie ter plaatse kwam, bleken de onderwijzeres en haar dochter op brutale wijze om het leven te zijn gebracht met een mes.