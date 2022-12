Iran is begonnen met de bouw van een nieuwe kerncentrale

Een nieuwe kerncentrale in Iran, dat is groot nieuws dat Mohammad Eslamin het hoofd van het Iraanse agentschap vandaag op Iraanse staatstelevisie wereldkundig heeft gemaakt. De nieuwe centrale wordt gebouwd in het zuidwesten van Iran, aan de Perzische golf, in de buurt van de rivier de Karoen.

De bouw van de nieuwe centrale is net van start gegaan en moet over acht jaar klaar zijn. Het project is begroot op 1,5 à 2 miljard dollar, aldus Mohammad Eslami. De drukwaterreactor zal een vermogen hebben van 300 megawatt.

Iran exploiteert al een kerncentrale van 1.000 megawatt in Bushehr, een havenstad aan de Perzische golf. Hoewel de bouw van deze reactor al in 1975 was begonnen, is deze centrale pas sinds 2011 operationeel. Bij Bushehr worden sinds 2017 nog twee extra reactoren gebouwd. Die moeten respectievelijk in 2024 en 2026 af zijn.