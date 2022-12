Man brengt partner en kind om het leven in Dendermonde

De 33-jarige man gaf zich deze ochtend aan bij de politie. Hij zou zijn vrouw(28) en kind(5) om het leven hebben gebracht. De feiten hebben zich afgespeeld in een appartement in de Werkplaatsstraat in Dendermonde. Het parket bevestigt de feiten, maar gaat voorlopig niet verder in op de omstandigheden. Er wordt een sporenonderzoek en verhoor van de verdachte uitgevoerd.

Later meer.