Justitieminister Van Quickenborne waarschuwt voor gevaarlijke drug Fentanyl, die in VS jaarlijks aan tienduizenden mensen het leven kost

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) waarschuwt voor de gevaarlijke drug Fentanyl. De krachtige en verslavende pijnstiller kost in de Verenigde Staten jaarlijks aan tienduizenden mensen het leven en waait stilaan over naar Europa. Dat zegt hij in het wekelijkse zaterdaginterview in "De ochtend" op Radio 1 van VRT NWS-journalist Michaël Van Droogenbroeck.