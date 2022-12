Van streng naar iets minder streng: China versoepelt opnieuw coronamaatregelen

De overheid ontkende toen dat de hulpverleners en slachtoffers geblokkeerd werden door gesloten deuren en andere coronamaatregelen. In verschillende grote steden kwamen mensen op straat die versoepelingen eisten. Hier en daar braken ook rellen uit. Sommige betogers eisten het ontslag van president Xi Jinping. Dat is opvallend in een land waar kritiek op de overheid je duur te staan kan komen.

Sindsdien worden in verschillende grote steden versoepelingen doorgevoerd. Enkele dagen geleden hief de Chinese overheid de strikte lockdown op in de miljoenenstad Guangzhou. Ook in enkele andere grote steden werden de lockdowns gedeeltelijk opgeheven of op zijn minst versoepeld. Volgens de overheid worden de versoepelingen nu doorgevoerd, omdat meer en meer Chinezen zich laten vaccineren en omdat ze intussen al veel ervaring heeft opgebouwd in de preventie van Covid-19.