Hoera, 190! Reuzenschildpad Jonathan, het oudste dier ter wereld, viert dit weekend zijn verjaardag

Jonathan woont op de terreinen van "Plantation", een Georgiaans herenhuis dat aan het einde van de 18e eeuw gebouwd werd door de Oost-Indische Compagnie. Hij deelt het domein met drie andere reuzenschildpadden: David, Emma en Fred.

Fred was tot enkele jaren geleden bekend als Frederica en is al meer dan 30 jaar de partner van Jonathan, maar in 2017 ontdekte men dat Frederica geen vrouwtje was. Verzorgers ontdekten een letsel op het schild van Fred(erica), wat een vervorming bleek te zijn die enkel bij mannetjes voorkomt.