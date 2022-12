Rusland: "Wij zullen prijsplafond G7 voor Russische olie niet aanvaarden"

Het NASA-programma gebruikt een speciale techniek die veranderingen in textuur en kleur detecteert op satellietbeelden om in kaart te brengen waar gewassen zijn geoogst of niet. Volgens NASA Harvest is bijna 6 miljoen ton tarwe geoogst in gebieden die niet onder Oekraïense controle staan. Ongeveer 88 % van de in bezette gebieden geplante wintergewassen werd geoogst.