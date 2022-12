IN BEELD - Satellietfoto's voor en na de verovering van Marioepol: kerkhof uitgebreid en nieuwe Russische militaire gebouwen

De foto's aan de linkerzijde werden genomen door de satellieten van Maxar op 29 maart 2022, voor de inname van Marioepol twee maanden later. We zien hoe gebouwen in de stad verwoest werden, hoe het kerkhof in Marioepol gevoelig groter werd en hoe er plots nieuwe Russische militaire gebouwen opdoemden in de stad.