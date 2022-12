Vooruit wil Vlaams Belang verslaan bij verkiezingen: "Extremen laten besturen is een gevaarlijk experiment"

Onder de noemer "ROOD to 24" zijn bijna 1.500 Vlaamse socialisten vandaag bijeengekomen voor een partijcongres in Flanders Expo, in Gent. Zoals de slogan doet vermoeden, moest het congres, het eerste fysieke congres sinds de coronaperiode, de leden klaarstomen richting de federale, regionale, Europese en lokale verkiezingen van 2024.

De partij heeft de wind in de zeilen. Na het historische dieptepunt bij de verkiezingen van 2019, is Vooruit in de peilingen weer gegroeid tot ruim 16 procent. En dat geeft de socialisten moed. "Ik zie dat we klaar zijn om in 2024 verkiezingen te winnen", aldus partijvoorzitter Conner Rousseau. "Voor de eerste keer in lange tijd kunnen we ook écht winnen. Want Vooruit is na drie jaar de leider op links én de leider op het centrum."