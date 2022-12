Amerikaanse vrouw komt om nadat cruiseschip verrast wordt door "monstergolf"

Een monstergolf - in het Engels ook wel "rogue wave" genoemd - is een golf die uit het niets opdoemt en significant veel hoger is dan de golven in de omgeving. Tot aan het einde van de twintigste eeuw was er geen wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van dergelijke golven en ze werden afgedaan als zeemansverhalen, maar ondertussen is dat bewijs er wel.