Vlaams begrotingstekort minder groot dan verwacht, minister Diependaele: "Vlaanderen mooi op koers naar een begrotingsevenwicht in 2027"

De Vlaamse begroting kleurt iets minder rood dan verwacht en dat ligt volgens bevoegd minister Matthias Diependaele (N-VA) vooral aan enkele grote eenmalige meevallers: "We hadden berekend dat we in 2022 meer coronasteun zouden moeten betalen aan bedrijven en dat we meer geld in vaccinatiecampagnes zouden moeten investeren. We hebben dit jaar ook meer coronasteun teruggevoerd dan op voorhand gedacht. Dat leverde zo'n 400 miljoen euro op voor de begroting."

De Vlaamse regering had ook berekend dat ze meer uitgaven zou hebben op vlak van dienstencheques, "maar door het tekort aan poetshulpen hebben we minder uitgegeven dan verwacht", verklaart Diependaele daarover. Er zaten overigens ook enkele tegenvallers in de begroting. "De huizenmarkt is dit jaar stilgevallen en daardoor hadden we daar minder inkomsten dan verwacht", aldus Diependaele.