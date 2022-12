Commissie van Wijzen zal zich over mogelijke hervormingen in het onderwijs buigen: "Job als leerkracht moet opnieuw aantrekkelijk worden"

De opdracht van de Commissie van Wijzen is onder meer om na te denken over het statuut en de loopbaan van leerkrachten, de organisatie van scholen en hun personeelsbeleid. “We hebben al verschillende heilige huisjes gesloopt, maar we moeten nog verder kunnen gaan”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De onderwijskwaliteit staat onder druk en ook het lerarentekort laat zich al jaren voelen. Verschillende onderwijsspelers pleiten daarom voor fundamentele hervormingen, maar over de details van die hervorming is vaak discussie. Een voorstel van minister Weyts over de nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs werd bijvoorbeeld aangevochten door het katholiek onderwijs.