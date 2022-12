Psychiater Dirk De Wachter na kankerdiagnose: "Overlevingskans is 40%, maar is mijn morele plicht om voor het leven te gaan"

In "Touché" komen we ook te weten dat "Road to nowhere" van Talking Heads een van zijn favoriete liedjes is. "Het vat samen wat ik van het leven denk, namelijk dat er geen vooraf gegeven zin is in het bestaan, dat het een absurde, gekke, volkomen toevallige toestand is waar wij in geworpen worden. Elkaar troosten en elkaar vasthouden is het enige wat we daarin kunnen doen. En tegen elkaar zeggen: "It's alright". De mens is veroordeeld tot zin. We kunnen niet anders dan op één of andere manier zin zoeken omdat onze hersenen dat nu eenmaal zo doen. Het leven is een lastige zaak en bij momenten ook heel mooi, dat is allebei zo. Wat ons te doen staat, is zorgzaam met elkaar en met de wereld omgaan. Dat is een soort ethische plicht, al klinkt dat nogal zwaar."