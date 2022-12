"Goeiemorgen, morgen": waarom hit van Nicole en Hugo nu viraal gaat in Oekraïne als muzikale middenvinger tegen Rusland

Het is momenteel al erg koud in Oekraïne en op verschillende plaatsen ligt er sneeuw. De Oekraïners gebruiken het lied dan ook om op een relativerende manier te reageren op de stroomonderbrekingen waar ze als gevolg van de aanhoudende Russische beschietingen van hun energie-infrastructuur bijna elke dag hinder van ondervinden.



Hun "Goeiemorgen, morgen" is dus niet zo onschuldig als de tekst van de Vlaamse hit doet vermoeden, maar wel een ironisch opgestoken middenvinger naar de situatie in hun land. Op de TikTok-video's zien we onder anderen mensen die in het donker met een kaars rondlopen terwijl we "Goeiemorgen, morgen" horen.