Inzittenden auto vluchten voor politie na achtervolging in Antwerpen, één van hen keert terug om frietjes op te halen

Aan de Alfons De Cockstraat in Antwerpen is een auto tegen een geparkeerd voertuig gebotst na een achtervolging door de politie. De inzittenden vluchten weg, maar één van hen keerde terug naar de auto om een pak frieten op te halen. Uiteindelijk konden de zes inzittenden worden gevat. De bestuurder droeg een enkelband en had drugs gebruikt.