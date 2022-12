Iraanse zedenpolitie zou ontbonden worden na wekenlange protesten: toegeving van het regime of mistgordijn? 

In Iran zou de zedenpolitie ontbonden worden. Dat melden verschillende media op gezag van de Iraanse procureur-generaal. De laatste maanden waren er hevige protesten in Iran, na de dood van een 22-jarige vrouw die in aanraking gekomen was met de zedenpolitie. De Iraanse overheid lijkt tegemoet te komen aan de demonstranten, maar er is ook veel argwaan.