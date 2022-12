Kernreactor Tihange 1 onverwacht uitgevallen na probleem met stoomturbine, maar volgens Elia is er geen probleem voor bevoorradingszekerheid

Op vol vermogen levert Tihange 1 bijna 1.000 megawatt aan stroom. Het onverwachte stilvallen van de reactor vormde echter geen probleem voor de bevoorradingszekerheid, zegt netbeheerder Elia.

Op dit moment leveren de vijf andere kernreactoren (twee in Tihange en drie in Doel) die nog in dienst zijn in ons land allemaal stroom.

Het onverwachte wegvallen van de productie van Tihange 1 veroorzaakte rond de middag wel even een piek in de zogenoemde onevenwichtsprijs, de prijzen die gelden om het Belgische stroomnet in evenwicht te houden.