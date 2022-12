Ouderlijk huis van Iraanse klimster zonder hoofddoek Elnaz Rekabi ligt in puin

Op 16 oktober nam Elnaz Rekabi deel aan de Aziatische kampioenschappen in Seoul. Ze haalde de vierde plaats bij het klimmen. Tijdens de wedstrijd droeg ze geen hoofddoek, wat verplicht is voor Iraanse atletes. Drie dagen later liet ze via een Instagrampost weten dat ze onbewust haar hoofddoek vergeten was. "Ik zat in een wachtkamer voor vrouwen. Ik was zo bezig met mijn schoenen en mijn materiaal, dat ik mijn hidjab vergat, toen ik onverwacht snel opgeroepen werd om te gaan klimmen."

Volgens BBC zou ze tot die verklaring gedwongen zijn. Het Iraanse regime zou ermee gedreigd hebben achter het huis van haar familie aan te gaan, als ze die verklaring niet zou afleggen. Toen ze na het Aziatische kampioenschap aankwam op de luchthaven va Teheran werd ze onthaald als een heldin.