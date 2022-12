CD&V wil werkloosheidsuitkering beperken tot drie jaar "voor mensen die zeggen dat ze niet willen werken"

"We moeten zorgen dat werken meer loont", zegt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi in "De zevende dag". "Op dit moment zijn we in België bij de wereldkampioenen op vlak van mensen belasten op werk, maar wij hebben de ambitie om dat aan te pakken." Een ambitie die ook in het regeerakkoord staat. Premier De Croo gaf aan dat er aan een hervormingsplan wordt gewerkt tegen maart.

"Op dit moment voert (minister van Financiën, red.) Vincent Van Peteghem (CD&V) daarover bilaterale gesprekken met alle partijen", vertelt Mahdi. "Dat gebeurt in alle discretie om aan te voelen wat er precies mogelijk is." De fiscale hervorming moet meehelpen om de federale ambitie van 80 procent tewerkstelling te bereiken in België.