Hele stad in El Salvador afgezet en uitgekamd op zoek naar leden van misdaadbendes

De misdaadbendes of "mara's" zijn berucht in heel Centraal-Amerika. De naam zou van het neologisme "mara" of vriendengroep kunnen afstammen, of van "marabunta" of roofmier, die ook een spoor van vernieling achter zich laat. De leden hebben tatoeages als teken van verbondenheid. De bendes werden in de jaren 1980 opgericht door illegale migranten in de Verenigde Staten, vooral in California. Door een hardere uitwijzingspolitiek kwamen ze opnieuw in Centraal-Amerika terecht. Na de verwoestingen van de orkaan Mitch in 1998 steeg de armoede en de werkloosheid en kregen de mara's een toestroom van gefrustreerde jongeren.