Witte Huis veroordeelt Trumps pleidooi om Amerikaanse grondwet af te schaffen

Hoewel voormalig Amerikaans president Donald Trump niet langer verbannen is van Twitter, heeft hij er nog niet van zich laten horen. Trump volhardt nog altijd in zijn boosheid op Truth Social, zijn eigen sociale netwerk, dat vooralsnog alleen in Amerika beschikbaar is.

Waar twitterberichten tweets genoemd worden, worden berichten op Truth Social “truths” genoemd, waarheden, althans in de ogen van Trump. Gisteren pleegde Trump een opvallende “truth”, waarin hij opnieuw twijfel zaait over de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020. Trump moest toen met 232 kiesmannen de duimen leggen tegen Joe Biden, die 306 kiesmannen won. Maar Trump blijft die uitslag in twijfel trekken.