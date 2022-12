Vannacht en morgenochtend kans op sneeuwtapijtje in centrum van het land en in Limburg

Morgen wordt een kille dag met 's ochtends in het centrum van het land en in Limburg nog kans op smeltende sneeuw en sneeuw (mogelijk tot 5 centimeter). In de loop van de dag gaat de smeltende sneeuw over in regen en dus zal het sneeuwtapijtje in Vlaanderen snel verdwijnen. De maxima liggen tussen - 1 en + 2 graden in de Ardennen, rond 4 of 5 graden in het centrum en rond 6 graden aan zee.