Slachtoffers aanslagen Brussel kunnen proces thuis volgen via webradio: "Als het me te veel wordt, zet ik de radio uit"

Concreet krijgen de slachtoffers en hun advocaten een link en paswoord toegestuurd waarmee ze toegang krijgen tot die webradio. De link is niet openbaar en dus niet iedereen die dat zou willen, kan volgen. Een fysieke zitting is wel openbaar. Om misbruik te vermijden is aan de wet over de webradio toegevoegd dat opnames maken of verspreiden strafbaar is.

Voor slachtoffers als De Coninck is mogelijkheid om vanop afstand te volgen een goede oplossing. "Ik ga ik het zeker volgen en als het te zwaar en te hard wordt, dan kan ik gewoon de radio uitzetten. Als je in de zaal zit en het wordt te veel, dan zou je de zaal moeten verlaten. Dat is al lastiger."