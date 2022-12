Von der Leyen waarschuwt voor vergroeningsopbod met staatssteun tussen VS en EU: "Niet verwikkeld raken in een dure handelsoorlog" 

Ursula von der Leyen juicht het toe dat onder president Joe Biden de Verenigde Staten opnieuw de strijd willen aangaan tegen de verdere opwarming van de aarde. “Europa is daarin niet langer alleen”, begon Von der Leyen haar betoog.

Ze stelt vast dat de VS net als de EU grootse plannen heeft om volop te vergroenen. Tegelijk is Von der Leyen ook ongerust over de mogelijke gevolgen van de Amerikaanse Inflation Reduction Act, waarmee de VS bijna 400 miljard dollar in de groene economie wil pompen.