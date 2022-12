Jongen van 12 in levensgevaar na aanrijding in As

“Vanochtend is er een 12-jarige jongen aangereden door een auto toen hij de Steenweg in As overstak”, zegt Wendy Truyens van politie CARMA. “Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.” Na het ongeval kwam een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. De weg werd tijdelijk afgesloten in beide richtingen.