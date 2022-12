2 jaar voorwaardelijk voor man uit Beernem die 's nachts binnendringt in huis van meisje van 15

De man uit Beernem was dit voorjaar aan de slag in de horeca en het was daar dat hij het meisje van vijftien leerde kennen. "Ik voelde me seksueel aangetrokken tot haar", verklaarde hij in een verhoor. Hij nodigde haar ook uit om samen naar de kermis te gaan. Volgens de rechtbank had hij daarmee duidelijk seksuele bedoelingen.

Na de afspraak zou de Beernemnaar nog de hele week opdringerige berichten sturen naar de tiener. In de nacht van 23 op 24 april drong hij dan plots haar huis binnen. Het was de moeder van het meisje die de man rond 5u 's morgens opmerkte op z'n kousen in de gang. "Ik voelde aan de deur en die bleek los te zitten", verklaarde de man in zijn verhoor. "Ik ben blij dat die moeder me betrapt heeft. Ik weet niet of ik mijn "mentale stopknop" had kunnen indrukken."