70 jaar geleden daalde "The Great Smog" neer op Londen: welke lessen hebben we hieruit getrokken?

"Die kentering zagen we niet alleen in Londen of in het Verenigd Koninkrijk, maar in heel het noordwesten van Europa. In 1956 werd in het Verenigd Koninkrijk de eerste 'Clean Air Act' aangenomen, daarmee werd het recht op schone lucht juridisch verankerd."

Politici beseften al langer dat luchtvervuiling een groot probleem is, maar voor "The Great Smog" werd vooral op de industrie gefocust om dit aan te pakken. "Door de vele doden die vielen tijdens "The Great Smog" beseften beleidsmakers dat ze ook naar de huishoudens moesten kijken. Veel gezinnen verwarmden op steenkool en dat was toen de grote boosdoener. Daarna werden mensen actief gestimuleerd om over te stappen op centrale verwarming of gas."