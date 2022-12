Antwerpse handelaars verontwaardigd over werken aan viaduct Merksem: "Waarom moet dit tijdens drukste kerstweekend gebeuren?"

Het NSZ roept nu op om de werken uit te stellen, en een gesprek aan te gaan. "Ons voorstel is om te wachten tot 15 januari. Als we nu toch al twee weken wachten voor de werken, dan zal het probleem toch niet zo groot zijn. Daarnaast gaan we ook in gesprek om te bekijken of er echt geen andere oplossing is. Voor ons is de eerste oplossing om het uit te stellen, maar als ze heel overtuigend kunnen zijn, zullen er toch garanties moeten komen dat er een vlotte verkeercirculatie is voor mensen die naar de stad willen komen", besluit Volckeryck.