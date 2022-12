Brandweer redt bewusteloze vrouw uit brandend huis in Brasschaat

In Brasschaat heeft een felle brand gewoed in een rijhuis aan de Lage Kaart. Toen de brandweer zondagavond ter plaatse kwam, was er sprake van uitslaande vlammen. De brandweer kon een vrouw redden die bewusteloos in bed lag. Ze werd naar het ziekenhuis overgebracht. Haar toestand was ernstig.

Volgens de brandweer heeft het vooral gebrand in een keuken aan de achterkant van het gebouw. Hoe de brand ontstaan is, wordt nog onderzocht. De schade aan het gebouw is alvast groot. Het huis is onbewoonbaar verklaard.