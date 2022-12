Brouwerij Duvel Moortgat stelt nieuw speciaalbier voor in samenwerking met sterrenchef Peter Goossens

"Ik erger me er al jarenlang aan dat ieder weekend in België er duizenden eetfestijnen zijn waarbij er slechte wijn gedronken wordt in plaats van een goed bier", vult Peter Goossens hem aan. "We hebben zo'n prachtige bieren in België waardoor we zijn beginnen na te denken welk bier we kunnen geven na een maaltijd."

Ook kaasmeester Frederic Van Tricht is het daarmee eens. "Kaas en bier is iets dat wij al jarenlang promoten. Wij staan er 200 procent achter en het is iets dat we de mensen dagelijks van proberen te overtuigen, om de wijn weg te schuiven en een lekker Belgisch bier te drinken bij onze kazen. Zo heeft een bier het voordeel dat het een enorm breed smakenpalet heeft. Je hebt de zure bieren, de bittere bieren, de fruitig zoete bieren. Het enige dat je niet gaat tegenkomen in bier is zout. Kaas is een gezouten product en het leuke eraan is dat je met bier de vier smaken kan samenbrengen."