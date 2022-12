Burgemeestersfront verzet zich tegen verplichte gemeentefusies: "Partijen moeten standpunt over fusies duidelijk maken vóór verkiezingen"

"Het is hoogtijd dat alle Vlaamse partijen kleur bekennen voor de Vlaamse verkiezingen in mei 2024, zodat de kiezer duidelijk weet welke partij al dan niet hun dorp wil afschaffen", zegt Reekmans. "Vandaag kennen we enkel het standpunt van CD&V en Vlaams Belang die tegen verplichte gemeentefusies zijn. Maar alle andere partijen blijven hier bewust vaag over uit angst voor de kiezer."