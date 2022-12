Illegaal én problematisch: Chinese politiebureaus houden overal ter wereld "afvallige burgers" in de gaten

Momenteel lijkt het erop dat die politiebureaus in België niet actief zijn. In verschillende van onze buurlanden is dat wel het geval. In oktober dit jaar reageerde de Nederlandse overheid kwaad toen bleek dat twee onofficiële politiebureaus actief waren in het land. China stationeerde er toen voormalige medewerkers van het Chinese veiligheidsapparaat om de invloed in het land te vergroten. Peking beweerde toen dat die bureaus ertoe dienden om Chinese criminelen in het buitenland aan te pakken, maar uit bewijsmateriaal bleek dat ze ook gebruikt werden om politieke invloed uit te oefenen.