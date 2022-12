Dagopvangcentrum voor ouderen geopend in Geetbets: "Huiselijke sfeer tegen eenzaamheid" 

Ferm Thuiszorg wil een huiselijk gevoel creëren voor de bezoekers van het dagcentrum. Daarom werd het dagcentrum ingericht in een gewone woning in de Drinkteilstraat. "Er is een knusse woonkamer en een gezellige, grote keuken", zegt Marleen. "Wat wel bijzonder is, zijn de faciliteiten om de mensen op een veilige manier te verzorgen: er is bijvoorbeeld een ruime, veilige inloopdouche. Als iemand niet meer veilig alleen thuis kan douchen of in bad gaan, kunnen die zich hier komen wassen."

"Ook door te kiezen voor bepaalde activiteiten willen we een innige sfeer creëren", zegt Marleen. "Je kan kiezen om mee te koken, te tuinieren, samen tv te kijken, de krant te lezen of gewoon te rusten. We willen dat een dag in het opvangcentrum lijkt op een gewone dag thuis." Volgens Marleen is het ook belangrijk dat een dagopvang dicht bij huis is. "We kunnen bijvoorbeeld samen naar de markt gaan, met de buurtbewoners praten of wandelen op een route die de senioren kennen."