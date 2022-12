Grote delegatie van Brusselse bedrijven op economische missie naar Japan: "Toegangspoort naar Europa"

Brussel heeft volgens de staatssecretaris genoeg troeven om Japanse bedrijven en Japanse toeristen aan te trekken. "Brussel is de toegangspoort tot Europa", klinkt het. De stad is gekend in Japan. Zo zijn het bloementapijt en Beer World bijvoorbeeld toeristische publiekstrekkers. De economische missie wil handel en economische activiteit in beide richtingen ondersteunen en Japanse bedrijven overtuigen om zich in Brussel te komen vestigen.