Experten boos om besparingen Gentse stadsarcheologie: "Kennis over middeleeuwse metropool dreigt te verdwijnen"

Schepen Filip Watteeuw (Groen) geeft toe dat de besparingsoefening bij de dienst archeologie niet fijn is. "We zijn niet over een nacht ijs gegaan en hebben dit goed overwogen. Het klopt niet dat we de publiekswerking schrappen, die blijft bestaan in ons depot. Wél is het zo dat we niet langer opgravingen door stadsdiensten laten uitvoeren, dat gebeurt ergens anders ook niet meer. Uit onze berekeningen blijkt dat dit wel degelijk een besparing oplevert."