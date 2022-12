Drie doden en bommenwerpers beschadigd bij explosies op Russische militaire luchthavens, honderden kilometers van grens met Oekraïne

Het is niet de eerste keer dat er explosies plaatsvinden op Russische militaire basissen. Vorige incidenten vonden echter dichter bij de grens met Oekraïne plaats, zoals in de Russische stad Belgorod, ten noorden van Charkov. En ook op het Krimschiereiland (dat Oekraïens grondgebied is, maar in 2014 door Rusland werd geannexeerd) vonden al explosies op Russische basissen plaats.

Nu gaat het om luchthavens die honderden kilometers van de grens liggen. Toch wordt ook nu naar Oekraïne gekeken. Oekraïne maakte in oktober bekend dat het een drone aan het ontwikkelen is die tot 1.000 km ver kan vliegen. Het is niet duidelijk of zulke drones intussen al operationeel zijn.

De explosies (of aanvallen) op de ver van de grens gelegen luchthavens baren Russische militaire bloggers in elk geval grote zorgen. Als ook die luchthavens aangevallen kunnen worden en strategische bommenwerpers uitgeschakeld kunnen worden, dan ondergraaft dat de nucleaire dreiging van president Poetin, schrijven ze.