Na familiedrama’s in Dendermonde en Marke: wat kan politie doen na meldingen van geweld en is escalatie altijd te voorkomen?

“Daar kunnen we weinig over zeggen”, aldus Cielen. “We kennen de zaak niet, en bovendien maakt ze het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek. Wel kan ik verzekeren dat we als openbaar ministerie samen met de politie streven naar veiligheid binnen het gezin. Een uitdagende taak, want intrafamiliaal geweld en partnergeweld zijn complexe problemen waarvoor geen eenvoudige oplossingen bestaan. Politie en justitie kunnen zorgen voor kortdurende veiligheid, maar voor duurzame veiligheid moeten we samenwerken met andere partners.”

Het koppel uit Dendermonde verhuisde onlangs in de hoop zo een nieuwe start te maken, maar volgens Stevens is het quasi onmogelijk om zonder hulp van buitenaf de cirkel van geweld te doorbreken. “Dat lukt alleen haast nooit. Je kan niet verwachten van iemand die dag in, dag uit in een gevaarlijke situatie leeft, dat hij of zij zelf grenzen kan stellen. Je kan je de vraag stellen of in de zaak in Dendermonde dat signaal voldoende is gegeven.”